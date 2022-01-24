Слова вице-адмирала ФРГ Кая-Ахим Шенбаха о «возвращении» Крыма под контроль Украины вызвали истерику в дипломатических кругах Киева. Посол Вадим Пристайко в прямом эфире британского телевидения публично сравнил высказывание немецкого военного с преступлениями нацистов.

Своим уникальным восприятием инцидента поделилась «ПолитРоссия». По словам дипломата, честная позиция Шенбаха о том, что Крым в обозримом будущем не «вернется» под контроль Киева оскорбительна, потому что множество украинцев до сих пор помнят преступления нацистов на территориях постсоветской республики.

«Я бы ожидал, что Германия будет последней в НАТО, кто скажет такие вещи. Так много украинцев все еще помнят, что немцы делали в нашей части земного шара, и особенно на Украине. Мы говорим об обеих мировых войнах, и обе они были в нашей части земного шара. Наши земли были оккупированы, и нет ни одной украинской семьи, которую не коснулись бы эти войны», — закатил истерику Пристайко.

Телеведущий Тревор Филлипс, которому украинский дипломат давал интервью, удивился столь резкой риторике от представителя Киева. Британский журналист отметил, что Пристайко выдвигает очень серьезное обвинение, приписывая современному немецкому руководству преступления более чем полувековой давности.

Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации в соответствии с результатами референдума 2014 года. За присоединение к России высказались около 96% избирателей в Севастополе и почти 97% по всему региону.