Депутат Госдумы Бурматов прокомментировал исполнение в регионах закона об отлове бродячих собак

Закон «Об ответственном обращении с животными» раскритиковали в ряде регионов России. Депутат Госдумы Владимир Бурматов объяснил, почему в субъектах РФ не работают правила, регламентирующие отлов бродячих животных.

В эфире Медиагруппы «Патриот» народный избранник рассказал, как работает схема в разных частях страны. Он пояснил, что ФЗ №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» дает право регионам самостоятельно решать судьбу собаки после отлова.

«В законе нет обязанности выпускать выловленных домашних животных, и регион сам для себя принимает решение, какую политику выберет в этой части. Москва и ряд других регионов нашей страны отлавливает этих животных и сажает их в приюты, обеспечивая им там соответствующий уход и условия содержания, другие регионы используют другие механизмы», — цитирует Бурматова Федеральное агентство новостей.

Депутат Госдумы отметил, что критика исходит из тех регионов, где закон не пытаются исполнять. Там не построили приюты для отловленных животных, не обеспечили их всем необходимым. Бурматов заявил, что это прямая обязанность муниципальной власти. В таких субъектах не редкость нападение бродячих животных на людей, возбуждены уголовные дела по факту халатности чиновников, которые саботирую данный закон.