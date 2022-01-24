Экономист Хазин считает, что Путин планирует бороться с работающими на Запад либералами

Изменение социально-экономической политики в России чревато уничтожением системных либералов. Таким мнением поделился российский экономист Михаил Хазин.

По словам Хазина, либералы занимают важнейшие места в управленческой системе России. Это длится с конца 90-ых годов. Но при начале борьбы с ними представители стран Запада предпочтут защитить собственных агентов и ввести новые экономические санкции.

Сейчас ситуация развилась таким образом, что российский президент готов дать старт массовой зачистке либеральной элиты России. Ее представителям придется сделать сложный выбор: покинуть страну или отказаться от работы, которая представляет интерес для западных кураторов.

Примечательно, что среди представителей либерального движения инициативы президента России Путина встречают лишь раздражение. Увеличение пенсий, новые соцпрограммы и помощь семьям с детьми не нашла понимания у либералов.

Экономист отметил, что средства могли распределить между группами, которые уже существуют и управляются из-за рубежа. Тем не менее политика главы государства рушит этот план, считает Хазин.