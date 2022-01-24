Палата представителей Ливии начинает формирование нового кабинета министров

Во вторник, 25 января, в Ливии стартует прием заявок от кандидатов на пост премьер-министра нового переходного правительства страны. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Агила Салех.

По словам главы парламента, новый кабинет министров появится в Ливии после прекращения полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Правительство Дабибы утратило свой мандат 24 декабря — в день всеобщих выборов, которые должны были положить конец длительному периоду политической раздробленности страны, но были сорваны. Ранее 17 января Салех официально объявил о прекращении деятельности ПНЕ и его роспуске.

Сегодня же парламент страны объявил о начале приема заявок для желающих возглавить новое правительство. Штаб-квартира кабмина будет находиться на границе восточного и западного региона страны — в городе Сирт.

Ранее итальянское новостное агентство Nova сообщило, что Палата представителей готовится представить дорожную карту ливийского урегулирования, которая включает в себя три основных пункта: конституционный процесс, национальное примирение и вопрос формирования нового правительства.