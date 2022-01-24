Политолог Корнилов предупредил о крупной провокации США в Донбассе

США могут начать серьезную провокацию в Донбассе. На это указывает рекомендация Вашингтона для американцев не посещать Украину, сказал политолог Владимир Корнилов.

По мнению эксперта, рекомендации Госдепартамента США ухудшают и без того сложную ситуацию в стране. Это повысит градус напряженности в обществе и панику. Вашингтон распространяет антироссийские настроения не только среди американцев, но и среди украинцев, пишет «ПолитРоссия».

«Это часть кампании по нагнетанию паники на Украине и в целом с целью накалить в мире антироссийскую истерику, которая стараниями США и поднялась. Они сами себя напугали, уверили, что Россия не сегодня, так завтра нападет. Теперь сами же доблестно эвакуируют своих граждан, как они примерно это делали в Афганистане», — считает Владимир Корнилов.

Одна из целей США — подготовить военную провокацию в Донбассе. Политолог считает, что Вашингтон попытается обвинить в ней Россию.

«Вся эта истерика связана с желанием связать Россию по рукам и ногам, когда руками Украины Запад начнет широкомасштабную провокацию в Донбассе. Во-первых, может начаться крупное наступление Украины. Также была информация, что вблизи Авдеевки с участием американских частных военных компаний появились некие химические вещества. Тут и додумывать уже ничего не надо», — сделал пугабщий прогноз эксперт.

Недавно Госдеп США сообщил, что отзывает своих дипломатов с Украины. Он также посоветовал американцам покинуть страну.