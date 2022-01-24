Ушла из жизни работавшая с Путиным журналистка Наталья Горбунова

Ушла из жизни журналистка Наталья Горбунова, которая работала с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. В феврале этого года женщине должно было исполниться 48 лет. Печальную новость сообщило агентство РИА Новости, где Горбунова трудилась с 1994 года.

Журналистка в качестве координатора «президентской группы» выезжала в командировки по России, а также за рубеж с первыми лицами государства. Впоследствии Горбунова перешла на административную работу, заняв должность одного из руководителей новостной службы агентства.

Наталья Горбунова дважды получала благодарности президента России, а также была отмечена государственными наградами.