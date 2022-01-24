Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Зеленский призвал внешнюю разведку активнее отстаивать национальные интересы

Армия
Зеленский призвал внешнюю разведку активнее отстаивать национальные интересы

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины заявил о важной роли разведчиков в отстаивании национальных интересов страны.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, во время своей поздравительной речи Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к «наступательным действиям».

«Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас страна противостоит крайне опасным угрозам, поэтому информация о планах и намерениях другой стороны может оказать неоценимую помощь в принятии особенно важных и судьбоносных решений.

#украина #внешняя разведка #зеленский