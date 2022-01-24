Зеленский призвал внешнюю разведку активнее отстаивать национальные интересы

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины заявил о важной роли разведчиков в отстаивании национальных интересов страны.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, во время своей поздравительной речи Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к «наступательным действиям».

«Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас страна противостоит крайне опасным угрозам, поэтому информация о планах и намерениях другой стороны может оказать неоценимую помощь в принятии особенно важных и судьбоносных решений.