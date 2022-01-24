Михеев объяснил, почему иностранные политики внезапно зачастили с визитами в Киев

Участившиеся визиты в Киев высокопоставленных западных политиков и дипломатов связаны с той геополитической игрой, которую ведет Запад, готовый ради достижения своих целей пожертвовать Украиной.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог и политик Сергей Михеев.

В частности, корреспондент издания напомнил Сергею Михееву, что в последние дни Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, его помощница по делам Европы-Евразии Карен Донфрид, а также глава ЦРУ, главы разных американских ведомств и министры иностранных дел ряда европейских стран, и кроме того, в ближайшее время визит в Киев планирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отвечая на вопрос, к чему такое количество иностранных визитеров может готовить украинские власти, Сергей Михеев предположил, что, возможно, все они пытаются уговорить руководство Украины потерять половину территорий страны, чтобы Запад мог решить свои геополитические вопросы.

Также политолог напомнил, что, говоря о странах НАТО, он не раз указывал на то, что они пытаются отойти от крупной геополитической повестки планетарного масштаба, сведя все вопросы к украинской теме.

«Некоторые люди, мне кажется, действительно слегка двинулись головой, явно переоценивая роль этого вопроса для Запада. А некоторые совершенно откровенно, мне кажется, пытаются заболтать общую повестку дня, свести все к украинскому вопросу. – добавил Сергей Михеев. — Но есть и те, кто, на мой взгляд, прорабатывает кучу разных вариантов, они же говорят, что есть 18 вариантов ответа, может быть, у них и 118 вариантов, я не знаю».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Одним из вариантов, которые готовит Запад, может быть попытка каким-то образом добиться, чтобы Россия все-таки начала то самое злосчастное вторжение на Украину, о котором в последнее время все говорят.

По словам политолога, то, как часто политики и журналисты на Западе предсказывают скорое вторжение России, создает впечатление, что они уже просто выпрашивают, чтобы Москва в конце концов согласилась.

Как-будто, Запад говорит: «русские, вторгайтесь скорее, ведь вы же хотите раздела сфер влияния, так пусть это, наконец, произойдет, но только так, чтобы, во-первых, вы были виноваты, во-вторых, вы остались в минимальной выгоде, и в-третьих, чтобы сливки с этого процесса дальше снимал Запад.

«И эта активность вокруг Украины может быть связана, в том числе, с этим. Сказав, что их уговаривают потерять половину Украины, я, конечно, мрачно пошутил, — добавил политолог. — Но, тем не менее, я думаю, что эта попытка все равно все завести на Украину, она на самом деле означает, что Украина, все-таки, это как ни крути, мы об этом не раз говорили, это все-таки такая территория на заклание».

На это указывает то, вокруг чего крутится вся российско-западная повестка. Западники все разговоры сводят к Украине, к тому что и как будет на Украине, сколько на Украине будет трупов, какие территории она потеряет, а какие сохранит, и что из всего этого можно будет выудить и получить в дальнейшем.

Федеральное агентство новостей /

«Я думаю, что эти визиты, в том числе, связаны с тем, что они сами, с одной стороны, немножко подвинулись умом, — некоторые! — по поводу Украины. Мне кажется, этот вопрос перегрет и переоценен. А с другой стороны, они пытаются выработать какой-то вариант, в котором (Запад), обвинив Россию во всем, может быть, даже сделает Украину заложницей этого процесса, и заставит ее даже что-то потерять», — добавил Михеев.

Но затем Запад все равно реализует свой геополитический проект, уверен политолог.

Например, после того, как на Украине что-то произойдет, и она, возможно, даже потеряет какие-то территории на Востоке, дальше присутствие НАТО на украинской территории станет той красной линией, которую нельзя пересекать. И все это даст Соединенным Штатам возможность заявить, что Россия, как они и предупреждали, является жуткой и страшной страной, а значит Западу необходимо объединяться против нее.

В результате Европа на следующие 50-100 лет окажется пристегнута наручниками к американской батарее. И когда ей уже некуда будет деться, американцы начнут активно ее обезжиривать, а на остатках Украины в нарушение всех договоренностей будет в полный рост развернута инфраструктура НАТО.

Такой вариант, в качестве одного из сценариев развития событий, очень даже возможен, заключил Сергей Михеев.