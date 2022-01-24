Сенатор из Нидерландов Кокс избран председателем ПАСЕ

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал сенатор из Нидерландов Тини Кокс. Решение было принято по результатам голосования.

Процесс избрания проходил на зимней сессии. Его кандидатуру поддержали 164 человека. Оппонентом Тини Кокса была депутат Верховной рады Мария Мезенцева. Украинскую сторону поддержали только 80 политиков. Стоит отметить, что новый глава ПАСЕ является членом нидерландской «Социалистической партии».

Ранее стало известно, что депутатам от Украины и Литвы удалось опротестовать полномочия России в зимней сессии ПАСЕ. Идею поддержали 49 политиков, а минимум для принятия инициативы составляет 30 голосов.