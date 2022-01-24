«Казахстанская Ванга» Вера Лион предсказала судьбу России, Украины и США на 2022 год

Ясновидящая Вера Лион, которую в народе благодаря точности предсказаний прозвали «казахстанской Вангой», рассказала, чего ожидать миру от 2022 года. Особый упор она традиционно сделала на Россию, Казахстан, Украину и США.

Отметим, что часть ее прогнозов на 2021-ый сбылась. Прорицательница говорила о том, что пятого президента Украины Петра Порошенко ждет «расплата» за все совершенное им с 2014 по 2019 годы. Так и случилось. Бывшего национального лидера обвинили в госизмене и финансировании терроризма. Сейчас он сдал загранпаспорт и ожидает начала судебных процессов по делу.

Также Лион предвидела, что после 2021-го казахские власти «попросят помощи» у России. Сразу после Нового года в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки, в результате которых тысячи человек пострадали, еще 225 погибли. Для стабилизации обстановки президент Республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Владимиру Путину.

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Ясновидящая также говорила о «серьезной болезни» Папы Римского Франциска. В начале июля понтифик действительно перенес операцию на кишечнике.

Но вернемся к настоящему и новым предсказаниям «казахстанской Ванги». По ее словам, в 2022-м году борьба России и Запада получит новый виток и Москва сумеет-таки склонить чашу весов в свою сторону. В первую очередь это коснется санкционной политики: Европа и США отменят часть своих эмбарго, а РФ со своей стороны оставит ограничения без изменений.

Также Лион предрекла России «скандал на почве православия», причем ключевую роль в нем сыграет непосредственно патриарх. Из позитивного — прорицательница увидела первую попытку астронавтов из РФ высадиться на Луне. Экспедиция завершится успешно, вот только в ее состав помимо россиян войдут также граждане иностранных государств.

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Между тем в США продолжатся процессы, которые в итоге, спустя несколько лет, приведут к распаду страны, рассказала ясновидящая. А Казахстану она вновь предрекла «всплески нестабильности» из-за деятельности боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Другие страны Средней Азии тем временем начнут испытывать дефицит питьевой воды.

Однако самой нестабильной остается обстановка на Украине, заявила Лион. Там начнутся стычки на религиозной почве. А конфликт в Донбассе, по ее словам, будет двигаться лишь в направлении полного отделения самопровозглашенных республик от страны. Более того, в 2023-ем Киев может потерять еще и часть западных территорий, считает ясновидящая.

Также она предсказала появление новой значимой фигуры в политическом истеблишменте Украины. Этот человек якобы вселит во всех надежду на «позитивные перемены». Но станут ли они частью реальности — это увидеть Лион пока не удалось.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации