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Зампредседателя Госдумы Толстой отреагировал на решение ПАСЕ оспорить полномочия России

Политика
Зампредседателя Госдумы Толстой отреагировал на решение ПАСЕ оспорить полномочия России

Ущемление прав парламентариев из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приведет к тому, что делегация покинет сессию. Об этом предупредил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге. Она продлится до 28 января.

«Наши дорогие друзья из Прибалтики и с Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год… Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию», — заявил Толстой.

Он подчеркнул, что делегация будет работать на равноправной основе. Она станет пользоваться правами, которые предусматривает устав ПАСЕ.

Ранее правозащитник Мария Бутина допустила, что Россию могут попытаться лишить членства в ассамблее из-за нападок Украины.

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