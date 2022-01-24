В Сети сообщили о смерти супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича

Жена четвертого президента Украины Виктора Януковича Людмила Янукович скончалась, об этом пишут украинские СМИ. Бывшей первой леди страны было 72 года.

О причинах смерти Людмилы Янукович пока ничего не известно. Новость сообщил блогер и политтехнолог Владимир Петров. Информацию официально пока не подтвердили.

Янукович была пенсионеркой, помогала детским домам, шахтерским организациям, строила церкви в Донецкой области. Вместе с мужем вырастила двоих детей. Старший Александр занимается строительным и финансовым бизнесом. Младшего сына Виктора не стало в 2015 году.

UPD: новость о смерти Людмилы Янукович не подтвердилась. Ее опроверг пресс-секретарь экс-президента Украины Юрий Кирасир.