Украинским олимпийцам запретили приближаться к россиянам во время Игр в Пекине

Украинским спортсменам запретили общаться с российскими олимпийцами на предстоящих зимних Играх в Китае.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об итогах онлайн-встречи с олимпийцами, которые примут участие в Играх 2022 года. Он сообщил, что участникам турнира в Китае запретили находиться с россиянами. По словам Гутцайта, Минспорта Украины специально «работало» в этом направлении.

На летней Олимпиаде в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. После публикации кадра в социальных сетях легкоатлетку подвергли критике в Киеве. Магучих вызывали в инистерство обороны Украины, однако позже она вновь разместила фото с россиянкой.