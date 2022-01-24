Армия Бельгии готовится к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

Министр обороны Бельгии, адмирал Мишель Хофман заявил, что нужно серьезно отнестись к «российской угрозе» на границе Украины. По его словам, ситуация вокруг конфронтации Киева и Москвы обостряется, и Европе необходимо готовиться к «коллективной обороне».

«Нынешняя неопределенность столь высока, что нужно готовиться к миссиям коллективной обороны, то есть к ситуациям конфликта высокой интенсивности», — сказал Хофман в интервью газете La Libre Belgique.

Хофман также предположил, что 2022 год не пройдет бесследно для главных геополитических игроков.

«Геополитический контекст сейчас изменился, и, конечно же, не в правильном направлении из-за этого кризиса с Россией, который становится все более ощутимым», — добавил адмирал.

Ранее стало известно, что командование НАТО приняло решение направить дополнительные силы в страны Восточной Европы.