Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук осудил блокировку российских каналов на YouTube

Блокировка российских каналов на YouTube является беспределом, который нужно остановить, заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Каналы были заблокированы из-за претензии неизвестной фирмы, которая выпустила видеоматериалы на YouTube до их появлению на канале «Русского Радио». При этом блокировка была осуществлена несмотря на то, что «Русская Медиагруппа» предоставила документы, что контент является ее собственностью, сообщает Медиагруппа «Патриот».

«Беспредел по блокировке контента давно пора остановить. Теперь по непонятным причинам заблокированы каналы Русского радио. Не секрет, что социальные сети стали "оружием" в борьбе против нашей страны», — заявил Столярчук.

Медиагруппа «Патриот» выразила надежду на то, что YouTube признает ошибочность своего решения и восстановит заблокированные каналы. Ранее видеохостинг уже блокировал ряд каналов патриотически ориентированных СМИ.