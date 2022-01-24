Песков возложил на США и НАТО ответственность за рост напряженности на Украине

Соединенные Штаты и НАТО своими действиями увеличивают напряженность на Украине. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал решение Госдепартамента США об эвакуации семей американских дипломатов из Киева. По его мнению, эскалация напряженности происходит из-за действий, которые предпринимают страны Запада.

«Все это приводит к росту напряжения. Это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Все происходит из-за того, что делают США, НАТО и той информации, которую они распространяют», — сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно о начале кампании по возвращении сотрудников посольства Великобритании в Киеве на родину. По информации телеканала «360», диппредставительство продолжит выполнять основную работу.