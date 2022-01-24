Почти 350 заболевших COVID-19 в Петербурге подключены к аппаратам ИВЛ

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается сложной. Тысячи людей проходят лечение от коронавирусной инфекции в больницах, а сотни горожан находятся в реанимации.

На лечении от COVID-19 в стационарах Петербурга находится 6255 пациентов, по данным оперштаба на 24 января. В реанимацию отправлены 638 больных, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 347 пациентов.

За последние сутки медики зафиксировали 8413 новых случаев заражения коронавирусом. С начала года показатель увеличился более чем в пять раз. Количество летальных исходов за минувшие сутки составило 63 случая. Всего в Петербурге с начала пандемии умерло почти 30 тыс. человек.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается напряженной. Город ежедневно появляется на втором месте в рейтинге российских регионов по суточной заболеваемости. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов утверждал, что ситуация находится под контролем. Но статистические данные показывают совершенно иную обстановку.