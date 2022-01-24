Таксист сбил двух пешеходов на «зебре» в Кудрово

Жители Кудрово стали свидетелями аварии на Областной улице. Таксист сбил людей возле автобусной остановки на пешеходном переходе.

По некоторым данным, женщина получила незначительные травмы и смогла даже подняться. Мужчина пострадал серьезнее, он с трудом мог пошевелиться.

Отметим, что в Петербурге с декабря стало расти число аварий, в которые также попадают водители такси. По мнению горожан, ДТП часто связаны с наледью и снежной «кашей» на дорогах. Граждане не раз возмущались, что губернатор Александр Беглов не смог нормально подготовить город к зиме.