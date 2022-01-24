Песков напомнил о праве Милашиной и Каляпина защищать свою репутацию в суде

Журналистка Елена Милашина и член СПЧ Игорь Каляпин имеют право защищать свою репутацию в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова. Лидер республики ранее опубликовал пост в Telegram, в котором назвал Милашину и Каляпина «пособниками террористов».

«Что касается журналистов и других граждан, в том числе членов СПЧ, то какие-либо заявления в их адрес могут быть только выражением мнения автора этих заявлений. Признать их террористами может только суд», — сказал Песков журналистам.

Заявление Кадырова ранее прокомментировал руководитель СПЧ Валерий Фадеев. Он призвал главу Чечни представить серьезную доказательную базу по обвинениям в отношении Каляпина.