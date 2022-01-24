Страсти по Пашиняну. Кому выгодна отставка президента Армении Саркисяна

Армен Саркисян – президент Армении с четырехлетним «стажем» – объявил о своем намерении уйти в отставку за три года до окончания президентского срока (Национальное собрание избирает главу государства на семь лет). Решение далось уроженцу Еревана нелегко. Чтобы объяснить мотивы своего поступка, Саркисян со страниц официального сайта обратился к землякам с проникновенным спичем.

Суть его в следующем: Армен Варданович стремился «обеспечивать безопасность, прогресс и процветание армян», но помешала Конституция. Не то, чтобы господин Саркисян был недоволен приоритетом воли парламента над властью президента (Армения все же считает парламентской республикой), но приоритет этот, по его мнению, стал нарушать его собственные политические границы.

«Мы живем в своеобразной реальности, в которой президент не может влиять на вопросы, касающиеся войны и мира; когда президент не может наложить вето на законы, которые он считает нецелесообразными для государства и народа. Реальность, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а рассматриваются различными политическими группами как угроза для них», — посетовал Саркисян.

Прямо сейчас мир «находится в постоянной турбулентности», считает уходящий президент Армении, однако у главы государства нет инструментария, чтобы хотя как-то «помочь своей стране».

«У президента нет необходимых инструментов для влияния на коренные процессы внутренней и внешней политики страны и нации в нынешние сложные времена, — объяснил Армен Саркисян. — На этом сложном для нашего государства этапе, когда необходимо общенациональное единство, президентский институт не должен становиться мишенью сплетен и теорий заговора».

president.am / Аппарат Президента Республики

Камень в огород премьера

Выпад про «сплетни и теории заговора» направлен, как нетрудно догадаться, в сторону действующего премьер-министра Николы Пашиняна. К власти бывший корреспондент газеты «Молорак» пришел в роли оппозиционера в 2018 году, когда Саркисян только стал президентом.

Несколько лет разногласия между двумя главными армянскими политиками витали в воздухе, пока осенью 2020 года по Нагорному Карабаху не ударил «Железный кулак» президента Ильхама Алиева (так называлась «контрнаступательная операция», которую Баку предпринял якобы в ответ на обстрел со стороны Армении).

Когда выстрелы стихли, Пашинян принялся за «внутреннюю зачистку», под каток которой в феврале 2021 года попал Тиран Хачатрян — первый заместитель начальника Генштаба. Он якобы высмеял утверждение премьер-министра о неисправных «Искандерах» в НКР. К слову, тогда некоторые военные специалисты даже советовали главе правительства послужить в армии, прежде чем высказываться об эффективности российских ракетных комплексов.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Увольнение Хачатряна возмутило других высокопоставленных военных, в том числе самого главу Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Он предложил премьеру самому отправиться в отставку вместо Хачатряна, после чего Пашинян заговорил об «организации госпереворота» со стороны силовиков и заявил об увольнении Гаспаряна.

Только вот Армен Саркисян подписывать документ об отставке главы Генштаба отказался, ссылаясь на нарушение Конституции со стороны главы правительства. Гаспаряна, впрочем, покровительство президента не спасло – вскоре его место занял лояльный Пашиняну генерал-лейтенант Артак Давтян. Указ о его назначении президент тоже так и не подписал.

president.am / Аппарат Президента Республики Армения

Простор для единовластия

С тех пор прошел почти год, однако Армен Саркисян по-прежнему нечасто выходит из тени. В СМИ его фамилия появляется редко, несмотря на значимые инфоповоды. Особенно это касается армянской прессы: о прошлогоднем визите президента в Саудовскую Аравию (впервые за всю историю Армении) труженики пера из Еревана не написали ни слова.

С так называемыми «рычагами влияния» у Саркисяна ситуация складывается тоже не самым лучшим образом. В отличие от глав других парламентских республик (к примеру, Италии или Грузии), соперник Пашиняна не является ни главнокомандующим ВС, ни даже постоянным членом Совбеза. Любые указы премьер-министр может подписывать, даже не ставя президента в известность.

Теперь, когда Саркисян решил окончательно «отойти от дел», для Пашиняна не остается препятствий для установления собственного единовластия в Армении. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

«Во время обострения в Нагорном Карабахе на президента возлагались надежды, что он станет так называемой "третьей силой", которая сыграет свою роль и как-то урегулирует политический кризис в Армении. Все это время шла подспудная борьба, в результате которой Саркисян теперь вынужден уйти. Пашинян зачистил политическое поле, отставка Саркисяна ему на руку. Теперь препятствий для его единовластия нет», — уверен политолог.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

В будущем Пашинян с соратниками могут пойти на символическое расширение полномочий президента, которые де-факто не приведут к каким-либо изменениям в госаппарате. На кресло президента Пашинян выдвинет собственную кандидатуру, однако кто именно возглавит страну, пока сказать сложно.

«Скамейка запасных у Пашиняна очень странная», — подвел итог Тарасов.

Известный политолог Марат Баширов поддержал мнение коллеги.

«Премьер Пашинян может укрепить свою власть в стране», — написал он на страницах своего Telegram-канала.

Согласно Конституции Армении, пока Национальное собрание не назначит нового президента, управлять страной будет премьер-министр. Если Саркисян в течение недели не отзовет заявление об отставке, оно будет принято автоматически.