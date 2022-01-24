Песков заявил, что введение локдауна в России не требуется

Введение в России локдауна из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Данные федерального штаба по заболеваемости, выписке и смертности от COVID-19 показывают, что повышенного роста числа госпитализированных граждан не наблюдается. Из этого можно сделать вывод, что введение локдауна не нужно.

«Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в основном оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ориентируется на число госпитализированных граждан. Такого же принципа придерживается и Кремль.