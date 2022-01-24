Кнутов описал возможную реакцию России на планы США и НАТО развязать войну в Донбассе

Россия должна жестко ответить на попытки США и НАТО дискредитировать ее на международной арене. Для этого необходимо резко усилить свое присутствие возле американских границ, чтобы местное население почувствовало ту угрозу, которую Москве сегодня готовит Запад. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Вокруг России сейчас создается информационный фон, чтобы дискредитировать ее и обвинить в нападении на Украину. Киев накачивают оружием для того, чтобы либо он беспрепятственно захватил Донбасс, и Россия при этом бездействовала, либо обвинить Москву в нападении, если она вмешается», — убежден собеседник издания.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до 50 тысяч военных, а также корабли и авиацию в странах Восточной Европы и Прибалтики в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Ожидается, что решение будет принято уже на этой неделе, передает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

По данным собеседников издания, 22 января на фоне растущих опасений по поводу возможного «вторжения» России на Украину Байден встретился с высокопоставленными представителями Пентагона в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Чиновники предложили ему несколько вариантов действий.

Они включают отправку от 1 до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности. При этом, как уточнили в NYT, ни один из представленных вариантов не предусматривает развертывания дополнительных американских войск на территории самой Украины.

В любом случае этот шаг может стать «поворотным моментом» для администрации Байдена, которая раньше занимала сдержанную позицию в отношении Киева, чтобы не спровоцировать Россию, подчеркнули авторы статьи. Отказаться от прежней стратегии США решили, поскольку переговоры с Москвой по гарантиям безопасности не принесли результатов, заключили в газете.

Global Look Press / NATO

На прошлой неделе в Женеве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломаты продолжили обсуждать дальнейшие шаги двух стран в связи с предложениями России по гарантиям безопасности.

Лавров заявил, что Москва услышала предварительную устную реакцию на свои инициативы, однако в письменном ответе США, скорее всего, будет пассаж про Украину. В свою очередь Блинкен анонсировал продолжение переговоров с российской стороной и пообещал дать ответ на ее предложения «на следующей неделе» (до 30 января).

Впрочем, дожидаться понедельника в Белом доме не стали. В воскресенье, 23 января, Госдепартамент США объявил о начале эвакуации сотрудников американского посольства и их семей с Украины, объяснив это «сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России».

Также ведомство рекомендовало гражданам США рассмотреть возможность уехать из Киева уже сейчас, используя коммерческие рейсы. При этом в МИД Украины назвали такие действия «преждевременными», подчеркнув, что реальной угрозы для иностранных дипломатов нет.

wikipedia.org / Kholodovsky

Тем не менее вслед за Вашингтоном эвакуацию дипломатов с Украины начала и Великобритания — как сообщили в BBC, Киев покинут около половины сотрудников дипведомства. При этом само посольство «остается открытым и продолжит выполнять важную работу», говорится в заявлении Министерства иностранных дел и по делам Содружества.

На этом фоне НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе. Так, Дания планирует послать фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания собирается направить корабли и истребители в Болгарию, Франция готова перебросить силы в Румынию, а Нидерланды — отправить два истребителя F-35 в Болгарию, а также перевести корабль и наземные силы в боевую готовность.

Кнутов предположил, что подобные провокационные решения могут говорить о подготовке Альянсом «военных акций» в отношении непризнанных Донецкой и Луганской республик и России. Ведь похожие «информационные вбросы» делались во времена операции «Буря в пустыне» 1991 года, когда американцы готовились нанести удар по Ираку, констатировал директор Музея войск ПВО.

«Был создан пул журналистов, которые ездили за американскими генералами, и в течение 50 минут на экраны телевизоров выходила дезинформация. Задача была обвинить во всем Ирак, сделать из него исчадие ада. Похожая пропагандистская акция проводилась в 2008 году, когда [экс-президент Грузии] Саакашвили напал на Южную Осетию и миротворцев. Все преподносилось так, будто Россия обстреливала грузинские грады», — рассуждает эксперт.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Собеседник «ПС» напомнил, что после вывода американских войск из Афганистана в сентябре прошлого года Пентагон планировал перебросить этот воинский контингент в Индо-Тихоокеанский регион для борьбы с Китаем. Не исключено, что сейчас может произойти резкая переориентация с Пекина на Москву, указал Кнутов.

«Если такое решение будет принято, то это не просто ухудшит ситуацию в Европе, а сделает ее взрывоопасной. Вероятность военного конфликта возрастет в десятки, а то и в сотни раз. Ответом может быть использование возможностей наших ВМФ и ВКС, которые должны резко усилить свое присутствие возле берегов и воздушных границ США», — резюмировал военный эксперт.

facebook.com / ВМФ РФ

Такие же опасения высказал российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев, обративший внимание на то, что США и Великобритания как-то подозрительно «засуетились».

«И войска посылают в континентальную Европу, и ряд сотрудников из своих посольств в Киеве эвакуируют. Да и власти ДНР фиксируют подготовку к наступлению ВСУ. Американцы решили обострить ситуацию и "дали добро" [президенту Украины] Зеленскому на начало боевых действий на Донбассе? Войны в Европе всегда приводили к росту экономической мощи США. Заодно и китайским товарищам подпортить Олимпиаду получится», — написал он в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе и хотели бы, чтобы страны НАТО призвали Киев даже не помышлять о силовом урегулировании конфликта.