Политолог Аркатов связал переворот в Буркина-Фасо с успехами России в Африке

Эффективная деятельность России в Африке подтолкнула страны Черного континента отказаться от сотрудничества с Западом и разорвать неоколониальные связи, считает политический аналитик Иван Аркатов.

Эксперт прокомментировал последние события в Буркина-Фасо. В республике военные организовали переворот и потребовали отставки главы государства. По данным агентства Reuters, президент Рок Марк Кристиан Каборе в настоящее время находится на территории одной из военных баз.

Аркатов уверен, что Москва спровоцировала политические перемены в Африке. Наблюдая, как Бамако и Банги успешно сотрудничают с РФ, соседние страны решили отвергнуть неоколониализм, навязываемый Западом.

«У границ Мали начался тектонический сдвиг сил, который запустила Российская Федерация, а точнее ее военные инструкторы, которых многие западные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Но тут важно также понимать, что Москва проявила политическую волю и начала выстраивать сотрудничество с правительствами Мали и Центральноафриканской Республики. Это видят жители таких стран как Буркина-Фасо, Нигер и Нигерия, Чад», — сказал он.

Эксперт отметил, что РФ располагает отличными инструментами по решению задач, которые стоят перед тем или иным государством. В частности, речь идет о борьбе с вооруженными группировками и экстремистами.

По словам Ивана Аркатова, взаимодействие Москвы с Бамако и Банги достигло завидного для соседних стран уровня. Поэтому африканцы в других республиках решают поступить аналогично, отодвинув от власти профранцузское правительство.

«Люди хотят выстраивать отличные взаимоотношения с Россией, которая реально помогает. Грубо говоря, неоколониализм разрушается и его осколки выметаются с территории Черного континента. Но тут важно отметить и фигуру президента переходного периода Мали Ассими Гоита — это с одной стороны современный Че Гевара, новый флагман протестного движения Африки», — добавил аналитик.

Эксперт согласился с мнением военного аналитика, автора Telegram-канала Colonelcassad Бориса Рожина. Последний спрогнозировал скорое начало серии военных переворотов в Сахеле. По словам Аркатова, перемены в регионе вполне реальны, учитывая неподобающее поведение коллективного Запада, особенно Франции, по отношению к воле населения африканских государств.