Глава ЕС фон дер Ляйен выступила с инициативой макрофинансовой поддержки Украины

Евросоюз может оказать макрофинансовую поддержку Украине размером в 1,2 миллиарда евро в случае эскалации международной напряженности. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам президента ЕК, меры поддержки связаны с растущей международной напряженностью вокруг Украины. Точной даты, когда помощь будет направлена, фон дер Ляйен не сообщила.

Ранее страны коллективного Запада массового заявили об эвакуации своих посольств из Киева на фоне растущей напряженности. О выезде из страны семей дипработников и некоторых сотрудников сообщили власти США, Великобритании и Австралии.