Новое открытие ученых из Виргинии поможет эффективнее охлаждать серверы и сплавы металлов

Ученые Политехнического университета Виргинии открыли новое свойство воды, которое дополняет эффект Лейденфроста, который был описан в 1751 году.

Разработка американских исследователей поможет сделать охлаждающие устройства более эффективными. Ученые провели ряд экспериментов, чтобы проверить, какой у льда температурный порог «левитации».

Эффект Лейденфроста или кризис кипения заключается в том, что каплю воды заставляют «левитировать» на паровой подушке над разогретой пластиной. Если раскалить алюминий до 150 градусов, вода не будет кипеть, она образует пар, который воспрепятствует соприкосновению жидкости с поверхностью. Вода будет скользить над пластиной.

Чтобы проверить подобные свойства льда, пластину потребовалось разогреть до 550 градусов. Поддержание экстремальной разницы температур в слое талой воды подо льдом потребляет большую часть тепла поверхности, которое необходимо для производства достаточного для «левитации» количества пара.

Это открытие поможет разработать эффективные установки для охлаждения двигателей, компьютерных серверов. Пригодится этот метод для охлаждения металлов при производстве сплавов.

Ученые из Государственного университета «Дубна» разработали первую в мире полностью «зеленую» промышленную технологию получения пектина. Продукт не имеет аналогов по эффективности, пишет телеканал «360».