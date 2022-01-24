Депутат Рашкин решил купить лося

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин захотел приобрести лося после скандала с незаконной охотой. О своем намерении парламентарий рассказал журналистам перед заседанием в Московском городском суде.

Заседание было посвящено рассмотрению апелляции по избранию меры пресечения на запрет определенных действий. Как отметил сам Рашкин, ранее он уже оплатил штраф в размере 80 тысяч рублей.

«Здесь проблем нет у меня. И денежное выражение стоимости лося. Если я смотрел по сайтам, то от 90 тысяч до 800 тысяч. Разные расценки дают. Можно работать, можно оплачивать, можно везти», — отметил депутат.

Валерий Рашкин признался, что рассматривает вариант привезти сохатого из США, добавив, что намерен добиться разрешения на использование телефона, интернета и других средств связи.

Скандал с участием Рашкина произошел в Саратовской области 29 ноября минувшего года. Автомобиль депутата остановили в лесу, а в багажнике нашли мертвого лося. Изначально парламентарий пытался объяснить, что разделанную тушу животного он просто нашел. Но на его одежде остались следы крови, а неподалеку были найдены ружье и охотничьи документы депутата. По информации следствия, Рашкин вместе с соучастниками разделал лосиху ножами и топорами, а поле попытался спрятать орудие убийства.