Ученица Мягкова и Вознесенской считает, что квартира актерской четы достанется племянникам

Нелли Селезнева-Неведина была ученицей покойных Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Она считает, что наследство актерской четы должно перейти к их племянникам.

Селезнева-Неведина рассказала, что Мягков и Вознесенская были близки со своими родственниками. В последний раз ученица семьи разговаривала с актрисой через племянницу Екатерину. У актеров не было детей, они были обеспеченными людьми, но в жизни всегда рассчитывали только на себя.

«У них сил не было содержать это все. Знаю, что сестры Анастасии Валентиновны переехали в Москву. Думаю, что все достанется племянникам. Все им перейдет», — заявила Селезнева-Неведина в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года. Не прошло и года, как умерла его любимая супруга Анастасия Вознесенская. Актрисы не стало 14 января 2022 года. Пара жила вместе с 1963 года. Сейчас решается вопрос о наследстве актерской четы.