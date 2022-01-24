Власти Подмосковья поддержат малоимущих и одиноких пенсионеров

Некоторые пенсионеры Подмосковья получат дополнительные выплаты. Кому они положены, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Пособие для одиноких безработных жителей Московской области старше 65 лет станет больше. У тех, кому сейчас начисляется минимальная пенсия — 12 700 рублей, она вырастет до 17 000 рублей.

По словам главы региона, на увеличенные выплаты могут рассчитывать около 33 тысяч малоимущих пожилых людей, проживающих в Подмосковье дольше 10 лет.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

Пенсионеры получат повышенное пособие уже в феврале, причем сразу за два месяца, включая январь.