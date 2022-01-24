Таинственный старец Тихон, который жил в Троицком монастыре в середине XX века, предсказывал «неожиданную судьбу» Киева из-за войны в Донбассе, а также нередко говорил об обновлении России, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).



По мнению авторитетных историков, монах упоминал вооруженный конфликт на юго-востоке современной Украины: в его пророчестве утверждалось, что «брат пойдет с мечом на брата». Старец Тихон считал, что причиной кровопролития станет некий «политический блуд из-за океана».

Также старец предостерегал заокеанские страны от попыток надавить на Россию с помощью распрей у ее границ. В этом случае агрессия будет иметь самые страшные последствия для самих злоумышленников, уверял монах. Он был убежден, что война завершится громким поражением Украины.

«Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились», — говорил провидец.

После окончания ужасной войны, по его словам, произойдет обновление исторической Руси, а «российская монета» станет одной из лидирующих валют в мире.

Ранее Нефтегазовая ассоциация Украины сообщила, что армия страны может остаться без топлива из-за «критических ошибок» в новом техническом регламенте по производству светлых нефтепродуктов.