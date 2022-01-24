Раскрыты предсказания легендарного советского телепата Вольфа Мессинга на 2022 год

Предсказавший исход Второй Мировой войны и смерть Иосифа Сталина советский менталист и телепат Вольф Мессинг умер больше 47 лет назад. Однако он успел записать те видения, которые раскрывали ему образ будущего, в том числе и на 2022 год.

При жизни Мессинг сделал много точных предсказаний, хотя и нередко отрицал наличие у себя дара. Так, он предрек смерть Адольфу Гитлеру в случае нападения на СССР. В 1943 году заявил, что Великая Отечественная война закончился 8 мая (правда, год не уточнил). А в 1950-ом даже спас жизнь младшему сыну Сталина — Василию. Считается, что именно телепат настоял на том, чтобы наследник вождя ехал на хоккейный матч любимой команды ВВС МВО в Челябинск на поезде, а не на самолете. Лайнер разбился в районе Свердловска (современный Екатеринбург).

Предсказания Мессинга нередко сбывались и после его смерти. Например, задолго до того, как Крым перешел к Украине, а после вновь вернулся в состав РФ, провидец писал о конфликте России с другими странами из-за «небольшого клочка суши у южных границ». Он упомянул, что это случится в первой четверти XXI века.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Прогнозы на 2022-ой сейчас выглядят уже не так туманно. Телепат предсказал России непростой период из-за нестабильной внешнеполитической обстановки и пандемии «новой болезни». Последняя, если верить Мессингу, закончится уже в конце этого года. Более того, все сложности приведут страну к экономическому росту.

Остальные страны мира также ожидает стабилизация экономики, однако в то же время на их долю выпадет немало стихийных бедствий — значительно больше, чем в первые двадцать лет XXI века.

На политической мировой арене, по словам Мессинга, появится сразу несколько новых лиц, поскольку в ряде стран сменится власть. Отметим, в этом году ожидаются выборы президентов Франции, Южной Кореи, Филиппин, а также премьер-министра Венгрии и Австралии. В ноябре состоятся промежуточные выборы в США. Жители выберут кандидатов в Палату представителей и Сенат.