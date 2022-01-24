Политолог Ищенко назвал блефом заявления Запада об эвакуации дипломатов с Украины

Заявления Запада об эвакуации дипломатов с Украины являются лукавством. Зарубежные страны пытаются повысить ставки перед новыми переговорами по гарантиям безопасности, считает политолог Ростислав Ищенко.

В беседе с журналистами «Свободной прессы» эксперт поделился анализом сложившейся сейчас ситуации на международной арене. Политолог назвал блефом сообщения об эвакуации в том числе американских дипломатов из Киева.

Собеседник СМИ разоблачил хитрый маневр Запада, направленный против России. Спустя время может выясниться, что история с эвакуацией была связана с простой сменой сотрудников посольства в украинской столице.

«Вполне вероятно, что проводится обычная ротация кадров. А все заявления "той стороны" – не более чем желание попугать Россию в нынешний непростой период трудных переговоров», — пояснил Ищенко.

Ранее Госдеп США разрешил своим дипломатам на Украине покинуть страну. Как уточнили в ведомстве, предписание носит добровольный характер. Украинский МИД назвал такое заявление преждевременным.

Свое мнение по этому поводу высказал и сенатор Совфеда Сергей Цеков. Политик считает, что дипломатов эвакуируют не просто так. Сенатор не исключил, что Запад сам может готовить военную провокацию на территории Украины.