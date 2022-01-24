В Москве восемь участников «Хизб ут-Тахрир» получили от 11 до 18 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил восьмерых участников группировки «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещенная в России) к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

На скамье подсудимых оказались два главаря и шесть активных участников международной террористической организации. Следствие установило, что злоумышленники вербовали жителей московского региона в ряды МТО, а также распространяли запрещенную идеологию, которая содержала призывы к насильственному изменению конституционного строя России.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.