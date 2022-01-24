Петербургским спасателям пришлось выезжать на тушение горящих мусорок не менее десяти раз за сутки

Спасатели из Санкт-Петербурга десять раз за прошедшие сутки были направлены на тушение горящих в контейнерах и мусоропроводах города отходов.

Жалобы на полыхающий мусор поступали из разных районов города. В Центральном отходы горели у жилых домов по улицам Некрасова и Правды. На Расстанной улице во Фрунзенском районе в крупном гараже полыхал мусор. Аналогичные происшествия были замечены в Красносельском, Выборгском, Калининском, Приморском и Курортном районах.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает Невский экологический оператор, который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Хотя уже в декабре стало понятно, что реформа забуксует еще на старте: тарифы правительство города утвердило только в первой декаде месяца, многие УК не успели заключить договоры с оператором в срок. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.