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Петербургским спасателям пришлось выезжать на тушение горящих мусорок не менее десяти раз за сутки

Общество
Петербургским спасателям пришлось выезжать на тушение горящих мусорок не менее десяти раз за сутки

Спасатели из Санкт-Петербурга десять раз за прошедшие сутки были направлены на тушение горящих в контейнерах и мусоропроводах города отходов.

Жалобы на полыхающий мусор поступали из разных районов города. В Центральном отходы горели у жилых домов по улицам Некрасова и Правды. На Расстанной улице во Фрунзенском районе в крупном гараже полыхал мусор. Аналогичные происшествия были замечены в Красносельском, Выборгском, Калининском, Приморском и Курортном районах.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает Невский экологический оператор, который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Хотя уже в декабре стало понятно, что реформа забуксует еще на старте: тарифы правительство города утвердило только в первой декаде месяца, многие УК не успели заключить договоры с оператором в срок. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.

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