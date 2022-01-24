Читатели Daily Mail заподозрили президента США Байдена в корыстных мотивах по Украине

Отправка военнослужащих и военной техники в Восточную Европу станет серьезным шагом США по отношению к России на фоне напряженности вокруг Украины. Об этом заявил британский таблоид Daily Mail.

Представители Пентагона предложили главе Белого дома принять меры по отправке в Балтику и Восточную Европу тысяч военнослужащих, военных кораблей и авиации для «защиты» Киева. Благодаря этому у Соединенных Штатов получится приблизиться к российской границе, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на британский таблоид.

«Если США все-таки решат направить больше войск в регион, это будет означать смену тактики администрации Байдена касательно Украины, которая раньше отличалась сдержанностью», – считают обозреватели Daily Mail.

Воинственные идеи Байдена привели в ярость американцев. По мнению жителей Соединенных Штатов, подобные действия лидера США могут привести к трагическим последствиям. Некоторые из граждан призывают к бойкоту в отношении действующего американского президента и его отставке. Многие уверены, что у Байдена есть политические и финансовые цели для разжигания конфликта.

«Он (Байден – прим. ред.) отчаянно нуждался в войне, чтобы переключить внимание от своих ужасных внутренних неудач и международных ошибок. Просто замечательно. Что бы мы ни говорили о Трампе, он не втянул нас в еще одну войну», – говорит один из комментаторов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены и дальше укреплять военный потенциал Украины. Одновременно они готовы вести переговоры с российской стороной.