Команда астрономов из SwRI обнаружила океан на спутнике Сатурна

Астрономы из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) обнаружили доказательства существования жидкого океана на одном из спутников Сатурна Мимасе.

Долгое время представители научной сферы считали что Мимас является инертным ледяным объектом. Астрономы изучили данные космического аппарата Cassini, который проводил наблюдение за спутником. Ученым удалось уловить вибрации, которые могут говорить о геологической активности.

Астрономы отметили, что объяснить такое явление довольно сложно. Несколько примененных математических моделей указали на то, что спутник Мимас может скрывать под толщей льда жидкий океан.

Ученым американского космического агентства NASA удалось выяснить, почему кольца Сатурна не улетают в открытый космос, передает телеканал «360». Причина кроется в семи лунах планеты.