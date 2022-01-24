Политолог Кедми: Россия активно разрабатывает операцию по принуждению США к миру

Власти Российской Федерации ведут усиленную подготовку специальной геополитической операции, которая принудит к США к миру. Речь не идет о войне, уверен авторитетный политолог Яков Кедми.

По словам Кедми, старт операции будет дан примерно в середине февраля. Речь не идет о боевых действиях — Москва намерена задействовать рычаги военно-технического влияния и элементы политического давления, цель которых будет заключаться в урезонивании Вашингтона и принуждении его сесть за стол переговоров. Следом за этим последует тотальная трансформация глобальной системы безопасности, объяснил экс-глава службы «Натив».

«Подготовка уже идет полным ходом. К примеру, до конца этого месяца должны закончиться переговоры с Ираном. У России уже все готово к тому, чтобы в начале февраля или в крайнем случае по окончанию Олимпийских игр запустить вышеупомянутую операцию. То есть у США в лучшем случае есть время до 20 февраля», — уверен Яков Кедми.

Ранее вопрос гарантий безопасности был поднят на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили ход двусторонних контактов 9–12 января, подвели промежуточные итоги и условились продолжать диалог. Также Блинкен пообещал предоставить Москве письменный ответ на предложения по безопасности.