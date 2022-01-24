Вторая ракетка мира Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который продолжается в Мельбурне.

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев сыграет с канадцем Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала вторая ракетка мира победил Максима Кресси из США. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Медведева. Россиянин 13 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из 12. Кресси выполнил 18 эйсов и 16 раз ошибся на подаче.

Открытый чемпионат Австралии является первым турниром «Большого шлема» в 2022 году. Его действующим победителем является первая ракетка мира Новак Джокович.