Китайские власти обвинили Bloomberg в попытке подорвать отношения Пекина и Москвы

Публикация американского издания Bloomberg является ложью и призвана подорвать китайско-российские отношения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Недавно Bloomberg выпустил статью, в которой утверждалось, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил его «не нападать» на Украину во время Олимпийских Игр в Пекине. Подобные заявления направлены на подрыв отношений Пекина и Москвы, подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

«Соответствующая публикация является абсолютной ложью», — сказал он.

Ранее стало известно, что российский лидер посетит церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Как передает телеканал «360», об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.