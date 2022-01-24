Участники протестов в Брюсселе сожгли флаг Евросоюза

В Брюсселе протестующие против коронавирусных ограничений в ходе погромов на городских улицах демонстративно сожгли флаг Европейского союза (ЕС). Также бунтовщики совершили налет на здание Европейской службы внешних связей и потребовали отставки правительства Бельгии «из-за нарушения Конституции».

???????????? PROTESTERS ARE BURNING EU FLAGS IN BRUSSELS ???? pic.twitter.com/cTxuL3q3n9 — @PalasAtenea(2)???? (@AthenaMia2nd) January 23, 2022

По данным полиции Брюсселя, в акции против санитарных ограничений участвовало более 50 тысяч человек.

«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — говорится в сообщении полицейского управления.

В протесте участвовали не только жители Бельгии, но и граждане Франции, Германии, Нидерландов и других стран Европы, обратили внимание силовики. В настоящее время в стране посетить бар или ресторан можно только при наличии COVID-паспорта. Аналогичное правило касается любых мероприятий с количеством участников более 50 человек.