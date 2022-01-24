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Захарова сообщила о продолжении работы посольства России на Украине

Политика
Захарова сообщила о продолжении работы посольства России на Украине

Российское посольство на Украине продолжает функционировать. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила во время радиоэфира.

По словам представителя МИД, работа дипмиссии ведется в штатном режиме. Она также подтвердила информацию об отъезде членов семей российских дипломатов из Киева в конце 2021 года.

«Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали», — сказала Захарова.

Ранее стало известно о решении Госдепа разрешить сотрудникам американского посольства на Украине вернуться на родину. При этом родственников дипломатов обязали покинуть страну.

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