Минздрав Забайкалья получил первую партию вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М»

Первую партию вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» получил Минздрав Забайкальского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство здравоохранения региона организовало пункты вакцинации в детских поликлинических отделениях, препарат будет доставлен в них в ближайшее время.

«В выходные мы получили первую партию вакцины в количестве 720 доз для детского населения в возрасте 12-17 лет. Вакцина в ближайшее время будет распределена и доставлена в медицинские учреждения региона», — говорится в сообщении.

«Спутник М» предназначен для подростков от 12 до 17 лет включительно, российский минздрав зарегистрировал препарат в ноябре 2021 года. Вакцина содержит в пять раз меньшую концентрацию активного компонента, чем в «Спутнике V».

В Подмосковье препарат для профилактики COVID-19 у подростков поступит 24 января, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Вакцинация особенно важна на фоне роста числа заражений омикрон-штаммом, приводит слова Воробьева телеканал «360».