МИД Великобритании подтвердил начало эвакуации дипломатов из Украины

Британские власти объявили о начале эвакуации своих дипломатов из посольства на Украине.

Часть сотрудников посольства Великобритании вывозят из Киева, сообщает Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что дипмиссия на Украине продолжит свою работу.

Как стало известно ранее, Госдепартамент разрешил добровольный отъезд дипломатов из посольства США на Украине. Вместе с сотрудниками американской дипмиссии Киев покинут их семьи, передает телеканал «360».

Также власти Соединенных штатов призвали собственных граждан отказаться от поездок на Украину. Госдеп отметил, что располагает сведениями о предстоящем ухудшении обстановки в стране.