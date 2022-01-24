МИД Китая: дезинформация Запада не повлияет на развитие отношений России и КНР

Отношения между Россией и Китаем будут активно развиваться, несмотря на дезинформацию со стороны Запада. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат прокомментировал участившиеся ложные материалы со стороны западных СМИ о российско-китайских отношениях. По его словам, подобные выпады являются не только вызовом, но и попыткой очернить зимнюю Олимпиаду.

«Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — сказал Чжао Лицзянь.

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин выступает за мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

Ранее посольство Китая в России назвало фейком новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину» в период проведения Олимпиады в Пекине.