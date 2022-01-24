Достиг планки. Кандидат в президенты Франции Земмур потеряет голоса из-за любви к России

Кандидат в президенты Франции, основатель партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур выступил за отмену европейских санкций против России. По мнению ультраправого журналиста, Париж должен перестать быть «инструментом» в руках США, которые настраивают страны Европы против Москвы.

«Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — пообещал Земмур в эфире телеканала France 5.

Общественный деятель обратил внимание, что как только Россия сближается с Францией и Германией, американцы всегда находят способ разъединить государства. Он также выразил уверенность в том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США.

«Как я понял, это скорее американцы прослушивали своих союзников, а не русские», — считает политик.

ru.wikipedia.org / ZeroTwoZero

Кроме того, Земмур признался, что является большим почитателем русской культуры и литературы, в частности, творчества Федора Достоевского, Льва Толстого и Василия Гроссмана.

«Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я полагаю, что французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем», — подчеркнул кандидат в президенты Франции.

Путь в Елисейский дворец закрыт

О своем желании участвовать в президентской гонке, которая пройдет в апреле 2022 года, 63-летний Эрик Земмур объявил 30 ноября. В тот же день он основал собственную партию — «Отвоевание». Ранее он работал политическим обозревателем газеты Le Figaro и вел полемическую передачу на телеканале CNews.

Скандальную известность кандидат в президенты Франции приобрел благодаря своим резким высказываниям в отношении мигрантов — Земмур выступает за принудительное возвращение беженцев на их родину. По этой причине против были поданы несколько исков, также его обвиняли в разжигании ненависти и насилия.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Хотя еще в начале предвыборной гонки рейтинг Земмура вырос с 5% до 16% буквально за несколько месяцев, говорить всерьез о том, что он сможет побороться за кресло в Елисейском дворце с действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном, не приходится, полагает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Сейчас его рейтинг больше не идет ввысь — Земмур достиг своей высшей планки, а значит, путь в Елисейский дворец им вряд ли будет проложен. Хотя он действительно сенсация этой избирательной кампании — человек, который критикует ислам, выступает за самостоятельность Франции и ее независимость во внешней и внутренней политике», — отметил собеседник «Политики Сегодня».

Федоров назвал хорошим знаком то, что во Франции есть кандидаты в президенты, которые питают теплые чувства к России. По его словам, это совсем не удивительно, ведь русская литература и искусство не чужды французскому народу в силу «давних и всеобъемлющих гуманитарных контактов» между государствами.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Но с учетом того, что во французском обществе и преимущественно прессе симпатия к России в лучшем случае составляет 30% (то есть 70% настроены неприязненно), педалировать контакты с нашим руководством и выступать за снятие санкций, скорее, может быть отрицательным моментом для Земмура. Из-за этого многие участники кампании, даже если они с симпатией относятся к нашей стране, не будут этого афишировать. Нужно объективно об этом говорить», — резюмировал эксперт.

В свою очередь российская журналистка и телеведущая, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки обратила внимание, что европейские правительства словно находятся под гипнозом США, которые используют их для дальнейшего укрепления своего лидерства. По ее мнению, для американского истеблишмента нет ничего страшнее, чем союз России, Германии и Франции.

«Между нами нет никаких идеологических разногласий. Более того, политический и экономический союз трех держав — возможность сделать Европу по-настоящему сильной. Если у кого-то в Старом свете есть иллюзия равноправного партнерства с США, им давно пора протереть глаза. Штаты — это империя. Империя не готова делиться своей властью и мнит своих "партнеров" не более, чем сателлитами», — написала Канделаки в Telegram-канале.

pixabay.com / moritz320

Обвиняя Россию в якобы подготовке военного вторжения на Украину, Вашингтон пытается развязать большой конфликт на нашем континенте. Под этим же предлогом он «накачивает» соседей России летальным оружием, констатировала Канделаки.

«Европейские правительства страдают жесточайшим стокгольмским синдромом — они очарованы своим насильником. Я не знаю, когда наступит их выздоровление, и наступит ли оно вообще. Нам остается лишь сохранять здравомыслие и проводить целительную информационную терапию по дипломатической линии. Вода камень точит», — подвела черту журналистка.

Помимо Земмура свои кандидатуры на высший пост во Франции выдвинули лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой политсилы «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, мэр Парижа Анн Идальго и другие. Макрон хотя и заявлял о желании участвовать в выборах, пока официально не объявил себя кандидатом.

Согласно последним опросам, победу в грядущей избирательной кампании прочат действующему главе государства (22,5-23%). Марин Ле Пен и Валери Пекресс готовы поддержать 17% избирателей, Земмуру прогнозируют четвертое место (13%). Выборы пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля.