МИД Украины: решение Госдепа об отъезде дипломатов США из Киева преждевременно

Решение Государственного департамента США об отъезде американских дипломатов и членов их семей из Киева — проявление чрезмерной осторожности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в ведомстве, на Украине в последнее время не наблюдалось кардинальных перемен в ситуации с безопасностью.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности», — следует из заявления.

Госдеп 23 января обнародовал документ, в котором говорится о добровольном возвращении работников посольства США в Киеве на родину. Уточнялось, что родственники дипломатов обязаны уехать из украинской столицы.