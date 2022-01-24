Дух индейского шамана подсказал Кадони, какие страны исчезнут с карты мира в 2022 году

Колдун, черный маг Влад Кадони сделал страшное предсказание, которое пророчит серьезные перемены на геополитической карте мира в 2022 году.

Потомственный ясновидящий получает знания о будущем, общаясь с духами. Кадони рассказал, что поведал ему очередной «собеседник». Дух древнего индейского шамана напророчил исчезновение с карты мира Соединенных Штатов Америки. По словам потустороннего явления, США перестанут существовать как единое государство в марте 2022 года.

«США распадутся в течение ближайшего времени, такая страна перестанет существовать. Штаты провозгласят свою независимость и станут отдельными государствами. Часть из них присоединятся к Мексике, часть — к Канаде. Флорида, например, станет частью Кубы», — передал слова духа Кадони.

Колдун заявил, что не имеет права утаивать такую важную для человечества информацию. Америку ждут сильные потрясения, которые станут расплатой за грехи, считает маг. Среди ключевых пороков Кадони назвал вмешательство во внутренние дела других стран.

Влад Кадони, при рождении нареченный Виктором Голуновым, был участником двух «Битв экстрасенсов», жил в «Доме-2» и был ведущим программы. Его мать — сильнейшая сибирская ведьма Елена Голунова, дар ясновидения у Кадони от нее. Влад планировал стать священником, но потом его затянуло в черную магию.