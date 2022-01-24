Политолог Межуев связал сокращение штата дипмиссии США на Украине с готовящейся провокацией

Вашингтон разрешил части дипломатов покинуть посольство США на Украине в связи с готовящейся Западом провокацией, считает политолог Борис Межуев.

Соответствующее решение властей Соединенных Штатов лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации, подчеркнул эксперт. По его словам, Вашингтон

«Нельзя исключить, что ряд стран, возможно, Британия вместе с США, возможно, по линии разведки, готовят какую-то развязку - то, что российский МИД назвал провокацией, которая так или иначе приведет к всплеску напряженности», — сказал Межуев.

Как сообщал ранее телеканал «360», госдепартамент санкционировал добровольный отъезд американских дипломатов и их семей из Киева. Также ведомство призвало жителей США не ездить на Украину.