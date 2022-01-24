Жозеп Боррель: Евросоюз не планирует вводить новые антироссийские санкции

Главы МИД стран Евросоюза не примут конкретное решение об антироссийских санкциях по итогам переговоров 24 января. Об этом заявил верховный представитель коалиции по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Консультации по ограничениям против России продолжаются, уточнил Боррель. ЕС поддерживает связь с США и другими партнерами. Однако в настоящий момент коалиция не планирует вводить новые ограничения, пояснил дипломат.

«Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах», — говорится в сообщении Борреля.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил о работе ЕС над антироссийскими санкциями. По его словам, ограничения не затронут газопровод «Северный поток — 2».