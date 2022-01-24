Журналисты Der Tagesspiegel сравнили политику Блинкена и Кеннеди в отношении Европы

Американский госсекретарь Энтони Блинкен пытается быть как 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel.

Сходство политиков, по мнению экспертов, заключается в некой «империи зла», которая существует в сознании Блинкена. К ней относится сильная страна в лице России, с которой Белый дом вынужден соперничать. В свое время Кеннеди также говорил о необходимости сплочения США и Европы против Советского Союза, передает «ПолитРоссия».

В частности, риторика госсекретаря была похожа на политику Кеннеди во время его выступления в Германии. Глава Госдепа проанализировал ситуацию на Украине и отметил, что на карту поставлены право на самоопределение наций, неприкосновенность границ и свобода выбора союзников.

Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты будут одновременно продолжать вести диалог с Россией и укреплять военный потенциал Украины.