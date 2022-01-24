В Мексике неизвестный застрелил журналистку после ее победы в суде над экс-главой штата

В Мексике застрелили журналистку Лурдес Мальдонадо, которая накануне выиграла судебный иск против экс-губернатора Нижней Калифорнии. Преступление произошло рядом с домом женщины в Тихуане. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, злоумышленник напал на журналистку, когда она подъехала к своему дому на автомобиле. Убийца выстрелил женщине в голову, отчего она скончалась на месте происшествия.

Судебные тяжбы Лурдес Мальдонадо и бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса продолжались в течение девяти лет. Журналистка также подавала исковое заявление против адвоката Вальдеса, который являлся генпрокурором штата Гильермо Руисом Эрнандесом.

С 2021 года женщина находилась под защитой федерального правительства, так как опасалась за свою жизнь в связи с делом против Вальдеса. За минувший год в Мексике были убиты семь журналистов, что является самым высоким показателем среди всех стран.